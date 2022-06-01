Пропавшего ребенка нашли в 10-метровом резервуаре заброшенного элеватора в Актобе
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9-летний мальчик упал в резервуар для пшеницы, играя на заброшенном элеваторе в Актобе. Несчастный случай произошел 30 мая. Подробности озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.
По информации ведомства, 30 мая в 23.31 часов на телефон "102" поступило сообщение о том, что в 17.00 часов со двора дома по улице Жанкожа батыра в Актобе пропал ребенок 2013 года рождения.
Стражи порядка провели комплекс мероприятий, проверили места возможного нахождения школьника.
В результате в заброшенном здании элеватора в резервуаре для пшеницы глубиной примерно 10 метров ребенок был найден в тяжелом состоянии. По данным полиции, он упал во время игры с детьми.
Правоохранители совместно со спасателями подняли несовершеннолетнего на поверхность. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1971987-propavshego-rebenka-nashli-v-10-metrovom-rezervuare-zabroshennogo-elevatora-v-aktobe/