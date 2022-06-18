Опрокинул кастрюлю с бульоном: ребенок скончался от ожогов в Атырау

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В Атырауской области скончался девятилетний мальчик. Он получил сильные ожоги тела, спасти ребенка не удалось. Об этом сообщается на сайте ATPress.kz.

Сообщается, что ребенок получил сильнейшие ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с бульоном. В больницу его доставили 9 июня.

"Площадь ожогов составила 50-55%. Состояние ребенка было крайне тяжелое. Мы все время были на связи со специалистами из Нур-Султана, проводили необходимое лечение", - рассказали врачи Атырауской областной детской больницы

Медики боролись за его жизнь до последнего, 14 июня мальчик скончался.

Напомним, недавно другой случай с ребенком произошел в Атырау - ранее сообщалось, что малышку уронили на пол в роддоме города. По словам родственников роженицы, это произошло, когда женщин отправили на рентген. После инцидента исполнявший обязанности директора Атырауского областного перинатального центра Казбек Ермагамбетов покинул должность по собственному желанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974667-oprokinul-kastryulyu-s-bulyonom-rebenok-skonchalsya-ot-ozhogov-v-atyrau/