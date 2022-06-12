Ребенка уронили на пол в роддоме Атырау

Атырауский областной перинатальный центр. Фото: azh.kz

Ребенка уронили на пол в Атырауском областном перинатальном центре. По словам врачей, серьезных нарушений в состоянии младенца после падения не выявлено. Подробности озвучили родственники роженицы, передает "Ак Жайык".

По словам жителя Атырау Ануара Жумабая, сестру его жены через 2 дня после родов вместе с другими женщинами отправили на рентген.

В палате лежали четыре роженицы, сначала на рентген пошли две мамы, потом еще одна. Приглядывать за детьми осталась одна женщина, которая еще не оправилась после родов и с трудом передвигалась.

Племянница его супруги сильно плакала. Женщина взяла ее на руки, пыталась успокоить, а когда не смогла, отправилась звать медсестер и врачей. Никого не дозвалась.

В какой-то момент ей стало плохо, она выронила ребенка на пол. И даже после этого на помощь женщине и ребенку пришли не медсестры, а санитарка.

"Два часа, пока мы не пришли с полицией, ребенку не оказывали помощь, не клали в реанимацию, не начинали обследование. Персонал делал вид, что ничего не произошло, все переспрашивали: а что случилось? Поначалу нам сказали, что с ребенком все хорошо. Сотрудник центра запрещал матери идти на КТ вместе с малышкой, говорил, что не полагается.

Когда мы возмутились, другой сотрудник подтвердил, что мать должна повсюду быть с новорожденным. Позже нам сообщили, что малышке требуется переливание крови, и если бы ее не положили в реанимацию, мы могли бы ее потерять", - возмущается Ануар Жумабай.

Мужчина отметил, что вся эта ситуация нервирует роженицу и всю семью. Женщина не может успокоиться, пока точно не узнает, что с ее ребенком.

Ситуацию прокомментировал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев.

"Самое главное, что ребенок жив. Обследование и КТ не выявили серьезных нарушений в его состоянии. Но в данное время создана рабочая комиссия, которая расследует этот случай", - пояснил главный врач региона.

В областном перинатальном центре малышке поставили диагноз "Ишемия мозга".

"Состояние ребенка стабильное. Находится на самостоятельном дыхании с подачей кислорода через маску. Сатурация более 93%. Ребенок в сознании, гемодинамика стабильная. Кормление осуществляется сцеженным грудным молоком по 35,0 мл через зонд. Физиологические отправления в норме. Неврологической симптоматики нет", - рассказали в роддоме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1973711-rebenka-uronili-na-pol-v-roddome-atyrau/