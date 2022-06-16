Ребенка уронили на пол: главврач роддома подал в отставку в Атырау

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Исполнявший обязанности директора Атырауского областного перинатального центра Казбек Ермагамбетов покинул должность по собственному желанию после инцидента с новорожденным ребенком. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона, передает "Ак Жайык".

"Он подал в отставку с должности руководителя, но остался работать в роддоме", - пояснила заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области Жанар Садуова.

По ее словам, пострадавшего ребенка отправили в реанимацию, тщательно обследовали, провели УЗИ и КТ.

"Ребенок и мама до сих пор находятся в центре, но уже не в реанимации, а в отделении патологии новорожденных. У малыша гипоксическое ишемическое поражение, но оно связано не с падением, а с процессом беременности и родов", - отметила Жанар Садуова.

Также стало известно, что в отношении врачей и дежурного персонала были приняты дисциплинарные меры.

Напомним, ранее сообщалось, что малышку уронили на пол в роддоме Атырау. По словам родственников роженицы, это произошло, когда женщин отправили на рентген.

В палате лежали четыре мамы, три из них ушли, одну оставили приглядывать за детьми. Девочка сильно плакала, поэтому оставшаяся роженица взяла ее на руки и пыталась успокоить. Медиков не дозвалась. В какой-то момент женщине стало плохо, она уронила ребенка на пол.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1974346-rebenka-uronili-na-pol-glavvrach-roddoma-podal-v-otstavku-v-atyrau/