Аким Актюбинской области рассказал, покинет ли пост его заместитель после гибели ребенка

Ондасын Уразалин. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин ответил на вопрос о том, освободит ли свое место его заместитель Жаксыгали Иманкулов после гибели ребенка, на которого, предположительно, напали бродячие собаки, передает "Диапазон".

"Конечно, служащего можно освободить от работы. Но если бы это решило проблему. Ведь главное в том, что ребенка не вернуть. Осознавая свою ответственность, будучи главой региона, для которого важна судьба каждого из 900 тысяч жителей, я посетил пострадавшую семью, выразил соболезнование.

Да, мы будем принимать меры, и люди ответственные, наверное, понесут наказание, но самое обидное, ребенка не вернуть. Останется Жаксыгали Иманкулов в должности или нет, покажет время, но сейчас он занят тем, чтобы решить создавшуюся проблему", - сказал глава региона.

Также аким Актюбинской области сообщил, что после гибели мальчика возбуждено уголовное дело.

"Есть разные версии, могут быть и подозреваемые. Следователи выясняют, с кем был ребенок, как он оказался в том месте, в каком состоянии он был, погиб от чего-то, а потом на него напали собаки, или его смерть напрямую связана с нападением собак", - пояснил Ондасын Уразалин.

Напомним, 9 июня тело 12-летнего мальчика с множественными рваными ранами нашли на стройке в Актобе. Предварительно, на него напали животные.

Заместитель акима региона Жаксыгали Иманкулов заявил, что чувствует ответственность за произошедшее и готов, если потребуется, сложить свои полномочия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974022-akim-aktyubinskoy-oblasti-rasskazal-pokinet-li-post-ego-zamestitel-posle-gibeli-rebenka/