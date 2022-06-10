Замакима Актюбинской области заявил, что готов сложить полномочия после гибели ребенка

Жаксыгали Иманкулов. Фото: gov.kz

Заместитель акима Актюбинской области Жаксыгали Иманкулов заявил, что чувствует ответственность после гибели 12-летнего ребенка, тело которого было обнаружено на стройке. Предположительно, на мальчика напали животные, передает "Мой город".

У чиновника поинтересовались, чувствует ли он ответственность за случившееся. Жаксыгали Иманкулов ответил положительно, так как курирует это направление. Если ему скажут, что он не справился с работой, он готов сложить полномочия.

"2 марта приняли закон об ответственном обращении с животными. Чтобы он начал действовать, нужны подзаконные акты по содержанию собак и кошек. Акты прошли регистрацию, но вступят в силу через 60 дней, то есть после 18 июля. Потом нужно выделить средства, провести конкурс среди желающих заниматься содержанием отловленных собак", - объяснил заместитель акима Актюбинской области.

Если есть угроза безопасности людей, по закону животных могут умертвить. Но нужно заявление от жителей. С 25 мая по 10 июня в Актобе уничтожили 274 собаки.

Между тем директор школы, в которой учился погибший мальчик, изданию "Диапазон" прокомментировал гибель ученика.

"До этого тоже ребенка покусали. Во все инстанции писали. Есть закон, оказывается, запрещен отстрел и надо их определять в приют. Местные исполнительные органы по рукам связаны. Депутаты приняли такой закон, а обеспечение и исполнение… Мы же не Европа, даже людям простым условия создать не можем, как собакам создавать? Дедушка спрашивает, жизнь ребенка дороже или собаки?" - говорит Абзал Тажимишев.

Напомним, в соцсетях появилась информация о том, что в Актобе ребенка насмерть загрызли собаки.

В ДП региона сообщили, что тело 12-летнего мальчика нашли на стройке с множественными рваными ранами головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Предварительно, его покусали животные. Точные обстоятельства гибели школьника будут устанавливаться в ходе расследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973602-zamakima-aktyubinskoy-oblasti-zayavil-chto-gotov-slozhit-polnomochiya-posle-gibeli-rebenka/