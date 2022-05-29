Умер последний из отравившихся неизвестной жидкостью в Павлодарской области

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В Павлодарской области семеро человек отравились неизвестной жидкостью. Ранее сообщалось о смерти шестерых пострадавших. Теперь стало известно, что скончался последний из них.

48-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию больницы №3 Павлодара, куда его перевели из Иртышской районной больницы, передает Pavlodarnews.kz.

"Пациент 1974 года рождения. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. К сожалению, спасти мужчину не удалось", – сообщили в региональном управлении здравоохранения.

Ранее сообщалось, что пять человек из семи отравившихся скончались в Павлодарской области. Троих человек обнаружили мертвыми дома, еще двое скончались в больнице.

Шестой пациент умер в районной больнице села Иртышск. О его смерти стало известно сегодня утром. Таким образом, от отравления жидкостью неизвестного происхождения погибло семь жителей Иртышского района.

Напомним, что все семеро не имели внешних признаков насильственной смерти. Тем не менее было установлено, что все они употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя Иртышска.

Емкость была изъята, сейчас назначена экспертиза остатков жидкости. По результатам исследования будет установлена причина смерти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1971526-umer-posledniy-iz-otravivshihsya-neizvestnoy-zhidkostyu-v-pavlodarskoy-oblasti/