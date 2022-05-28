Пять человек отравились насмерть неизвестной жидкостью в Павлодарской области

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Массовое отравление неизвестной жидкостью произошло в Павлодарской области. Троих человек обнаружили мертвыми дома, еще двое скончались в больнице, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

В ведомстве сообщили, что вечером 27 мая были обнаружены мертвыми в селе Иртышск в собственном доме 67-летний хозяин и его 32-летий сын.

На следующий день в доме найдено тело пенсионера, а двое других сельчан скончались в районной больнице.

"Все обнаруженные тела без внешних признаков насильственной смерти. По всем назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя села Иртышск в одной емкости", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Стражи порядка уточнили, что емкости изъяты, назначена экспертиза, которая должна установить причину смерти. Факт гибели людей зарегистрирован в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1971461-pyat-chelovek-otravilis-nasmert-neizvestnoy-zhidkostyu-v-pavlodarskoy-oblasti/