Еще один человек умер от отравления неизвестной жидкостью в Павлодарской области

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В Павлодарской области произошло массовое отравление неизвестной жидкостью. На данный момент скончались шесть человек. Еще один пациент находится в критическом состоянии.

Шестой пациент скончался от отравления неизвестной жидкостью. За его жизнь боролись врачи райбольницы села Иртышск, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Павлодарской области.

Еще один отравившийся находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас пациент находится в третьей горбольнице Павлодара. Тем не менее динамика его состояния пока отрицательная.

Вчера стало известно о том, что пять человек скончались из-за отравления неизвестной жидкостью в Павлодарской области. В полиции области сообщили, что троих человек обнаружили мертвыми дома, а еще двое скончались в больнице.

Была назначена экспертиза, которая должна установить причину смерти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1971488-esche-odin-chelovek-umer-ot-otravleniya-neizvestnoy-zhidkostyu-v-pavlodarskoy-oblasti/