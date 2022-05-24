Два ребенка утонули в заброшенном котловане в Туркестанской области

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Трагедия произошла в Байдибекском районе Туркестанской области – два мальчика 10 лет утонули в заброшенном котловане на глазах у других детей, передает Otyrar.kz.

По данным телеканала, трагический случай произошел недалеко от села Шалдар.

Как рассказали местные жители, школьники часто играли рядом с заброшенным котлованом. В тот день один из мальчиков решил искупаться и прыгнул в воду. В какой-то момент он начал тонуть, к нему на помощь бросился второй ребенок.

В итоге оба мальчика не смогли выбраться наружу самостоятельно и ушли под воду.

Отмечается, что инцидент произошел на глазах у других детей.

В департаменте по ЧС региона сообщили, что котлован является искусственным, его глубина – 2 метра.

Тела погибших детей извлекли местные жители. Обоим школьникам было по 10 лет.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Алматы – в заброшенном котловане утонул 4-летний малыш. Позже трагический инцидент прокомментировали в прокуратуре города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1970681-dva-rebenka-utonuli-v-zabroshennom-kotlovane-v-turkestanskoy-oblasti/