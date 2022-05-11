Мальчик из Алматы погиб, провалившись в котлован

Котлован, в который упал мальчик. Кадр из видео: astanatv.kz

В микрорайоне Карасу города Алматы трагически погиб четырехлетний мальчик: ребенок играл на улице и случайно провалился в вырытый возле дома котлован. Инцидент прокомментировали в городском акимате и департаменте полиции.

О случившемся рассказал телеканал "Астана".

В тот злосчастный день ребенок играл на улице с мамой и семимесячной сестренкой. В какой-то момент женщине понадобилось переодеть грудничка, она отошла на несколько минут.

Вернувшись, женщина сына не обнаружила. Мальчик упал в вырытый рядом с домом котлован.

"Мама отошла всего на 5-10 минут, поэтому здесь нельзя говорить о том, что ребенок остался без присмотра, что матери рядом не было полдня.

Ребенок всегда гулять выходил только со взрослыми. Ворота были закрыты на ключ. Ребенок вышел через двор соседей.

Почему эта яма открыта? Она в таком виде уже год находится", – возмущена тетя погибшего мальчика Асель Ошакпаева.

Спасти малыша попытался проходивший мимо мужчина, но не успел: ребенок был без сознания, его тело всплыло на поверхность котлована. Другие прохожие пытались реанимировать мальчика, но безуспешно.

Известно, что яму вырыла частная компания. По заказу акимата здесь планировали построить канализационную насосную станцию. Но, по словам местных жителей, работы эти остановили. Из предупреждающих знаков на опасном участке установили лишь сетку.

"Никаких правил безопасности, никакой техники, ничего. Вырыли и бросили. Я даже не знаю, сколько она здесь открытая стоит", – жалуется жительница микрорайона Карасу города Алматы Екатерина Лагуткина.

В акимате сообщили, что котлован вскоре закроют. Чтобы подобных трагедий больше не повторялось. К слову, как отмечают корреспонденты канала, сразу же после ЧП оградительную сетку заменили на более прочный забор.

"Мы сейчас решаем, строить здесь насосную станцию или нет. Если решим, что не стоит, то полностью котлован закопаем и сделаем все, чтобы таких ЧП больше здесь не было.

Ограждение здесь было. Ребенок, возможно, пролез снизу. Это выяснит следствие", – сообщил главный специалист Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Еркебулан Еликбаев.

Алматинцы винят в произошедшем местные власти из-за, по их словам, несвоевременной реакции на жалобы. Горожане говорят, что решить проблему с водой в микрорайоне коммунальные службы пытаются уже не первый год. Но все безрезультатно.

"Чтобы люди не пользовались канализацией, они отключают воду всем. У нас в очередной раз сломался насос канализационной станции, полезли ребята его делать и погибли. Это работники станции, молодые ребята, 87-го и 89-го года (рождения – прим. ред.). Мы сидим без воды, мы живем, как в 19 веке", – добавила алматинка Екатерина Лагуткина.

По факту смерти ребенка сейчас ведется досудебное расследование.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Кроме того, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление истинных обстоятельств дела", – сообщила официальный представитель Департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

Если вина заказчика и подрядчика будет доказана, то им грозит тюремный срок. Пока же строители пообещали взять на себя все материальные расходы на похороны ребенка.

Погибшему мальчику в июле исполнилось бы пять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1968860-malchik-iz-almaty-pogib-provalivshis-v-kotlovan/