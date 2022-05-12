Ребенок погиб в котловане в Алматы: инцидент прокомментировали в прокуратуре

Котлован, в который упал мальчик. Кадр из видео: astanatv.kz

В прокуратуре Алатауского района Алматы выразили соболезнования родным и близким четырехлетнего мальчика, который погиб 9 мая, провалившись в котлован. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

"9 мая 2022 года произошла трагедия, унесшая жизнь несовершеннолетнего ребенка, которому бы исполнилось 5 лет через месяц. Мы искренне соболезнуем родным и близким", - сказано в сообщении.

Указывается, что несчастный случай, унесший жизнь ребенка, произошел в микрорайоне Карасу Алатауского района на месте строительства канализационной насосной станции.

Установлено, что работу по установке канализационной насосной станции проводили по заказу Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.

За это отвечали две подрядные организации - ТОО "Компания Нурай Строй" и ТОО "Зи-Дан".

Работы должны были завершиться еще в декабре минувшего года, однако в указанные сроки подрядные организации объект не сдали. Причины и обстоятельства нарушения выясняются.

Прокуратура Алатауского района истребовала все документы по указанному объекту. Их изучают и анализируют, чтобы дать правовую оценку действиям заказчика, подрядных организаций и других причастных физических и юридических лиц.

Также прокуратура направила материалы по делу о смерти ребенка в полицию для принятия процессуального решения.

Ранее мы писали о данной трагедии. Указывалось, что мальчик играл рядом с затопленным котлованом и упал вниз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1968960-smert-chetyrehletnego-malchika-v-almaty-prokommentirovali-v-prokurature/