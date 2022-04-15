Медики рассказали о состоянии женщины, пытавшейся поджечь себя в Нур-Султане

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Состояние женщины, пытавшейся совершить самоподжог возле здания МВД в Нур-Султане, остается тяжелым, тем не менее пациентку уже перевели из реанимации, передает корреспондент NUR.KZ.

Женщина, которая пыталась себя поджечь, была госпитализирована в многопрофильную городскую больницу № 1 города Нур-Султан.

Отмечается, что первоначально в экстренном порядке пациентку осмотрели врачи реаниматолог и комбустиолог-терапевт, после чего она была госпитализирована в отделение реанимации.

"На момент поступления состояние пациентки было очень тяжелое, отмечались ожоги на нескольких участках тела, но сейчас пациентка уже находится в отделении комбустиологии.

Вчера, 14 апреля, она была переведена из реанимации в отделение. Ее состояние остается тяжелым, но в динамике стабильное", – сообщили в пресс-службе Управления общественного здравоохранения Нур-Султана.

По данным медиков, респираторных или гемодинамических нарушений у пациентки не отмечается. Определенных прогнозов по состоянию женщины пока не озвучивается.

"Она получает полное лечение согласно клиническому протоколу и будет находиться в стационаре до полного выздоровления", – добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 11 апреля обманутая вкладчица финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в городе Нур-Султане. Позже вице-министр внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах мажилиса высказался о действиях пострадавшей.

Кроме того, начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов рассказал о ходе уголовного дела касательно финансовых пирамид Mudarabah Capital, Astex.kz и ACD Technology. Он отметил, что в ближайшее время дело планируется завершить и направить в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1965240-mediki-rasskazali-o-sostoyanii-zhenschiny-pytavsheysya-podzhech-sebya-v-nur-sultane/