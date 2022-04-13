Самоподжог вкладчицы финпирамиды в Нур-Султане прокомментировали в МВД

Пострадавшая. Кадр из видео: из соцсетей

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах мажилиса высказался о действиях пострадавшей вкладчицы финансовой пирамиды Mudarabah Capital, которая пыталась совершить самоподжог в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Кожаев сообщил, что люди, потерпевшие какой-то ущерб от действий правонарушителей, подвержены различным психофизиологическим воздействиям.

"Одна из потерпевших демонстративно, с целью оказания, я считаю, давления на следственные органы, совершила это действие (самоподжог – прим. ред.).

К счастью, успели потушить, она сейчас находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. По крайней мере, мне так докладывали", – сообщил он.

В целом, отметил спикер, по данному уголовному делу привлекается целая группа обвиняемых – всего 14 человек, шестеро из которых находятся под стражей. Несколько человек находятся под домашним арестом.

"По-моему, двое под такой мерой пресечения, как залог, и несколько – под подпиской о невыезде.

Для вас всех должно быть понятно, что мера пресечения – это не наказание. Она избирается с учетом личности человека, только для того, чтобы человек не скрылся, не совершал новые преступления и не пытался уговорить других людей препятствовать расследованию.

Это еще не наказание. Однако наши потерпевшие по данному уголовному делу прямо сами определили, кто должен на сегодняшний день находиться под стражей, а кто – под иными мерами пресечения.

К сожалению, такие эмоции бывают, но мы должны избирать такие меры не в соответствии со своим эмоциональным состоянием, а точно в соответствии с законодательством", – подчеркнул Кожаев.

Напомним, что 11 апреля вкладчица финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в городе Нур-Султане.

Сегодня на брифинге в СЦК начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов рассказал о ходе уголовного дела касательно финансовых пирамид Mudarabah Capital, Astex.kz и ACD Technology. Он отметил, что в ближайшее время дело планируется завершить и направить в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964831-samopodzhog-vkladchitsy-finpiramidy-v-nur-sultane-prokommentirovali-v-mvd/