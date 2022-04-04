Аким Карагандинской области прокомментировал гибель 9-летнего ребенка

Женис Касымбек. Фото: Акорда

3 апреля в Караганде 9-летний мальчик утонул в ливневом канале. Глава региона Женис Касымбек выразил соболезнования родителям погибшего, передает официальный сайт акимата Карагандинской области.

"Все акиматы на местах должны усилить профилактику среди населения. В таких опасных местах необходимо выставить предупреждающие знаки. Сейчас основная задача - сделать все необходимое, чтобы подобная трагедия не повторилась", - заявил Женис Касымбек.

Аким Карагандинской области добавил, что сейчас в регионе идут противопаводковые мероприятия, обильно тает снег. Он поручил ответственным службам быть готовыми к любой нештатной ситуации.

Также Женис Касымбек обратился к родителям с просьбой беседовать с детьми об опасности на улицах, а к управлению образования - проводить в школах мероприятия о правилах безопасности.

Напомним, 3 апреля в Караганде 9-летнего ребенка затянуло в ливневой канал, в результате чего он утонул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1963340-akim-karagandinskoy-oblasti-prokommentiroval-gibel-9-letnego-rebenka/