Гибель девочки в детсаду в Талгаре: родные и работники детсада рассказали подробности (видео)

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На прошлой неделе в детском саду в Талгаре случилось ЧП - умерла 4-летняя девочка. Экспертиза показала, что в гортани малышки застрял инородный предмет. Родные погибшей малышки и работники детсада рассказали подробности трагедии.

Как передает телеканала "Астана", что именно проглотила девочка пока не знают даже ее родители - результаты экспертизы показали, что это маленький пластмассовый предмет, но что именно, неизвестно.

"Мы не знаем, что думать. Дочь не брала с собой эту игрушку. Айша (погибшая девочка - прим.ред.) в садик ушла рано утром, а подавилась после обеда", - поделился с телеканалом отец погибшей девочки.

В ужасе от произошедшего и руководство дошкольного учреждения. Там уверяют, что мелкие игрушки детям не дают.

"Таких мелких игрушек у нас нет. Дети играют с конструкторами, деревянными игрушками, бизибордами. Я не знаю, откуда появилась эта игрушка. Я даже не знаю, что именно она проглотила. После вскрытия нам до сих пор не показали. Я приношу глубочайшие соболезнования родителям малышки", - сообщила директор детсада Акмарал Ауесбекова.

К слову сейчас детский сад закрыт. Родители других воспитанников боятся отправлять детей в учреждение.

"Моя старшая дочь ходила в данный детсад. Вторая дочь ходит в одну группу с погибшей девочкой. Мы пока не знаем, что делать дальше. Пока думаем. Будем решать всей семьей", - поделилась с журналистами мама одной из воспитанниц садика.

Откуда все-таки взялась игрушка, сейчас выясняют следователи. По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело. Если вина воспитателя и сотрудников детсада будет доказана, им грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее смерть малышки прокомментировали в акимате Талгарского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1944530-gibel-devochki-v-detsadu-v-talgare-rodnye-i-rabotniki-detsada-rasskazali-podrobnosti-video/