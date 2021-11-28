Ребенок проглотил игрушку в детском саду и умер в Алматинской области

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В одном из детских садов Талгара скончалась 4-летняя девочка, случайно проглотившая пластмассовую игрушку. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители, которые возбудили по факту смерти ребенка уголовное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Информация о гибели ребенка в детском саду распространяется в соцсетях. Уточняется, что 4-летняя девочка якобы подавилась бусинкой и задохнулась.

«Бусинка застряла в легких девочки. Сад в районе Армана. Соболезнования родным. Девочке было 4 года», - указывает автор поста.

В полиции региона подтвердили кончину ребенка в детском учреждении. Здесь сообщили о возбуждении по факту уголовного расследования.

«Действительно, 26 ноября в одном из детских садов города Талгара скончалась 4-летняя девочка. При проведении судебно-медицинской экспертизы в горле ребенка был обнаружен твердый пластмассовый предмет. Сейчас по указанному факту начато расследование, предусмотренное ст.141 ч.2 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего)», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В полицейском ведомстве отметили, что уголовное дело взято областным департаментом на особый контроль.

Согласно законодательству, виновным грозит наказание в виде ограничения либо лишения свободы до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1944288-rebenok-proglotil-igrushku-v-detskom-sadu-i-umer-v-almatinskoy-oblasti/