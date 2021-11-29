Смерть ребенка в детском саду в Талгаре: в акимате рассказали подробности

Иллюстративное фото: акимат Алматы

В акимате Талгарского района Алматинской области прокомментировали гибель 4-летней девочки в детском саду. На место происшествия выехали заместитель акима района и руководитель отдела образования, сообщается на официальной Instagram-странице акимата Талгарского района.

Как сообщили в ведомстве, ссылаясь на слова сотрудников детского сада, 26 ноября около 15.20 ребенок не проснулся после обеденного сна. Сотрудники сразу же вызвали скорую помощь и позвонили родителям девочки.

Отмечается, что у ворот детского сада приехавшую бригаду врачей остановили родители ребенка. Поскольку семья живет рядом с детсадом, они прибыли в учреждении раньше медиков, забрали дочку и выехали навстречу скорой помощи.

В акимате подтвердили информацию от департамента полиции, что в гортани малышки был обнаружен посторонний предмет. В ведомстве также отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

"Как только стало известно о происшествии, на место выехали заместитель акима района и руководитель отдела образования. Акимат Талгарского района выражает соболезнования родным и близким девочки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детский сад функционирует с 2015 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1944329-smert-rebenka-v-detskom-sadu-v-talgare-v-akimate-rasskazali-podrobnosti/