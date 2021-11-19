Стали известны подробности гибели подавившегося орехом ребенка в ВКО

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Подробности гибели 3-летнего ребенка озвучили в управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области. В ведомстве уточнили, что трагедия произошла не во время свадьбы, а позже, передает Noks.kz.

По данным управления здравоохранения региона, ребенка взяли с собой родители, которые приехали в гости на свадьбу из другого села. Мероприятие прошло 9 ноября, трагедия с малышом - 11 ноября.

"Когда мальчика привезли в медучреждение, сопровождающие сказали, что он подавился грецким орехом", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Здесь отметили, что ребенка сначала доставили в сельскую амбулаторию, где ему оказали неотложную помощь. Однако извлечь инородное тело из дыхательных путей не удалось.

Тогда малыша повезли в больницу Урджарского района. Тут ему стали оказывать медицинскую помощь, но к этому времени у пациента была серьезная дыхательная недостаточность.

"Ребенку сделали трахеостомию, но безуспешно. Врачи сделали все возможное", - добавили в управлении здравоохранения ВКО.

Напомним, ранее сообщалось, что 3-летний ребенок проглотил орех на свадьбе и умер. В настоящее время полиция проводит досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1942937-stali-izvestny-podrobnosti-gibeli-podavivshegosya-orehom-rebenka-v-vko/