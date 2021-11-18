3-летний ребенок проглотил орех на свадьбе и умер в ВКО

Иллюстративное фото: pexels.com

Свадебное торжество в селе Коктал закончилось трагедией. 3-летний ребенок проглотил орех и скончался. Информацию прокомментировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, 11 ноября по факту смерти ребенка 2018 года рождения в селе Коктал Урджарским районным отделом полиции начато досудебное расследование.

В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы.

"Проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Другие сведения в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1942774-3-letniy-rebenok-proglotil-oreh-na-svadbe-i-umer-v-vko/