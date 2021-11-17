Полицейских при записи видео на трассе сносило ветром в Жамбылской области

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Полицейские Жамбылской области предупредили водителей о сложной ситуации на трассах. Стражи порядка записали видеообращение, правда, из-за метели и сильного ветра их слова невозможно разобрать, а их самих периодически сносило с места, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации департамента полиции Жамбылской области, в связи с усилением ветра с порывами до 30 метров в секунду на территории региона вождение становится опасным, поэтому необходимо быть предельно внимательными и осторожными.

Стражи порядка призвали водителей заранее планировать дальние поездки с учетом погодных условий, обращать внимание на сообщения службы спасения, а при ухудшении ситуации ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Правоохранители записали видео, на котором продемонстрировали обстановку на трассах. Из-за сильного ветра и снега им с трудом удается удерживаться на ногах. Видно, как один из них что-то говорит, но расслышать его слова невозможно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942575-politseyskih-pri-zapisi-video-na-trasse-snosilo-vetrom-v-zhambylskoy-oblasti/