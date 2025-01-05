Сколько детей родилось в новогоднюю ночь в Карагандинской области

В Карагандинской области в ночь с 31 декабря на 1 января на свет появились 33 ребенка, среди них 18 девочек и 15 мальчиков. В прошлом году родилось 10 малышей, передает ekaraganda.kz.

Число новорожденных за сутки с 31 декабря по 1 января озвучили в областном управлении здравоохранения. В регионе родились 33 малыша.

В ведомстве уточнили, что из количества рожденных детей больше оказалось девочек - их на свет появилось 18. Мальчиков родилось чуть меньше - 15 малышей.

Отмечается, что в прошлом году в праздничную ночь в Карагандинской области родились 10 малышей: шесть мальчиков и четыре девочки.

Ранее в Минздраве Казахстана рассказали о том, что в новогоднюю ночь в родильных домах страны родился 181 ребенок, из них 105 мальчиков и 76 девочек, одна двойня в Мангистауской области.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в Казахстане в последние годы мальчиков рождается значительно больше, чем девочек.

Также стало известно, что сразу три девочки-гиганта родились за два дня в Караганде. Их вес составил почти 5 килограммов. Врачи при этом тревожатся из-за такой статистики.