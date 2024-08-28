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Эзотерика

Сразу три ребенка-гиганта родились в Караганде: врачи встревожены явлением

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Новорожденный спит
Младенец. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

Сразу три девочки-гиганта родились за два дня в Караганде. Их вес составил почти 5 килограммов. Врачи при этом тревожатся из-за такой статистики, передает сайт телеканала КТК.

В Караганде в роддоме на свет появились сразу три новорожденных малыша-гиганта. Вес каждого из них достигает почти 5 килограммов. Все они появились на свет с помощью кесарева сечения.

Медиков тревожит статистика рождения столь крупных малышей.

Отмечается, что за месяц до рождения этих детей врачи запланировали оперировать рожениц. На данный момент мамы и малыши чувствуют себя хорошо и остаются под наблюдением докторов.

По информации телеканала, в Караганде с начала года родились 59 крупных детей. Их вес - от 4 до 5 килограммов. Еще 10 малышей - настоящие гиганты: почти 5,5 килограммов. При этом такие показатели врачей не совсем радуют. Они призывают мам ответственнее подходить к беременности.

"В последнее время тенденция крупного плода немножко увеличилась в силу того, что характер питания у молодых изменился, у будущих мам. Фастфуд, кондитерские изделия, малоподвижный образ жизни, к сожалению, иногда ведут к возникновению крупного плода. Обычно при естественных родах мы боимся травматизма мамы (это разрывы промежности) и травматизма самого ребенка (переломы ключиц, параличи). Всего этого мы избегаем путем плановой операции", - говорит руководитель перинатального центра №2 Жаркын Нуркеева.

Источник: КТК

Добавим, в сентябре прошлого года в алматинском родильном доме появился на свет ребенок весом 6 килограммов 300 граммов. Ребенок появился на свет путем кесарево сечение, так как имелись показания, плод находился в неправильном положении. При кесаревом сечении были удивлены не только врачи. Сама мама тоже не ожидала появления на свет малыша с таким весом.

В этом году в Международный женский день в Актау родился мальчик-гигант, вес которого составляет 5 380 граммов при росте в 60 сантиметров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/2154643-srazu-tri-rebenka-giganta-rodilis-v-karagande-vrachi-vstrevozheny-yavleniem/

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