Беременная казахстанка с тяжелыми ожогами выжила и родила здорового ребенка

Беременная 20-летняя казахстанка с тяжелыми ожогами выжила и родила здорового ребенка. Удивительная история произошла в ВКО, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, врачи Восточно-Казахстанской области спасли жизнь 20-летней Дианы Долговой, поступившей с 70% ожогами тела на 25-й неделе беременности.

"Слаженные и высокопрофессиональные действия медиков позволили не только сохранить жизнь пострадавшей, но и через некоторое время благополучно родить здоровую малышку весом 2,2 килограмма и ростом 50 сантиметров", - рассказали в Минздраве.

По данным ведомства, Диану доставили на автомобиле скорой помощи в межрайонную больницу в Алтае из села Бородино, где ее сразу же взяли под опеку реаниматологи, травматологи и гинекологи.

У пациентки диагностировали ожоги первой, второй и третьей степени на голове, шее, грудной клетке и конечностях.

Врачи оценили состояние пациентки как тяжелое. После консилиума со специалистами областного центра было принято решение отправить вертолет.

В район вылетела бригада, в состав которой вошли главный реаниматолог области Галина Семенова и фельдшер Назым Бейсенбаева. Пострадавшую доставили в Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр.

Диана Долгова и врачи. Фото: gov.kz

"Наши врачи - самые лучшие в мире. Они сделали невозможное, чтобы спасти нас с дочкой. Мне предстоит долгая реабилитация, но самое страшное позади. Благодаря врачам у меня есть смысл жить и продолжать лечение", - поделилась со слезами радости молодая мама.

За жизнь Дианы и ее ребенка боролась мультидисциплинарная бригада региональных и республиканских врачей.

Врач-реаниматолог-анестезиолог Александр Нарейко и его коллеги из отделения приложили максимум усилий для спасения пациентки. Специалисты Министерства здравоохранения также координировали процесс оказания медицинской помощи.

Диана мужественно прошла интенсивную терапию, перенесла несколько операций по пересадке кожи. Перевязки лично проводил заведующий отделением травматологии ОСМЦ Рафаэль Гафуров. За состоянием ребенка и мамы постоянно следил главный внештатный гинеколог области Марат Куксегенов.

Диана - третья мама, жизнь которой удалось спасти за последние два месяца в ВКО.

Недавно врачи спасли 18-летнюю пациентку с тяжелой септической пневмонией и 80%-м поражением легких, впервые применив метод ЭКМО. Девушка успешно переведена в инфекционное отделение.

Также спасена 44-летняя жительница района Самар с тяжелой интоксикацией и полиорганной недостаточностью. После 20 дней лечения ее состояние стабилизировали, и она была переведена в терапевтическое отделение.

В ходе визита в регион министр здравоохранения вручила отраслевые награды врачам-героям, спасшим жизни матерей и детей в критических ситуациях.

Среди награжденных - заведующая ОАРИТ, врач-реаниматолог высшей категории со стажем работы 20 лет Гаухар Мурзагалиева, врач-реаниматолог 1 категории со стажем работы 30 лет Елена Дмитриева и врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории со стажем работы 41 год Александр Нарейко.

По результатам случаев предотвращения материнской смертности в ВКО к поощрению также представлены врач-кардиохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий отделением кардиохирургии Едил Ботабаев, и врачи Центра матери и ребенка - главный областной акушер-гинеколог Марат Куксегенов и акушер-гинеколог Лиза Касымханова.

В прошлом году казахстанские врачи спасли жизнь женщины на борту самолета, у которой случилась остановка сердца. Как стало известно, случай произошел, когда делегация медиков и представителей Управления здравоохранения Костанайской области возвращалась из Кызылорды. Один из докторов быстро определил причину потери сознания пассажирки и начал проводить необходимые процедуры для стабилизации ее состояния.

Похожий инцидент случился на борту самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Алматы. Там 72-летней пассажирке стало плохо - были признаки сердечного приступа. На помощь ей пришли врач клинической больницы №4 Алматы Нуржан Ажибеков и еще три студента медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова.