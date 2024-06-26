Рожать стало дороже в Казахстане: в Минздраве изменили тарифы на осложненные роды

Тарифы на осложненные роды, включая кесарево сечение, увеличены на 60%. Минздрав объясняет такое решение тем, что прежние тарифы не покрывали расходы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, тарифы на родовспоможение и уход за новорожденными пересмотрены в целях улучшения качества услуг.

Так, с 1 июня тарифы на осложненные роды, включая кесарево сечение, увеличены на 60%, а на уход за новорожденными – на 35%. Это позволит расширить перечень и качество медуслуг и привлечь больше квалифицированных специалистов.

Как объяснили в Минздраве, в последние годы тарифы не покрывали расходы, которые медицинские организации несли в связи с уходом за роженицами и новорожденными. Недостаточное финансирование медицинских организаций, занимающихся родовспоможением, стало одной из основных причин образовавшейся у них закредитованности.

При пересчете тарифов учтены реальные затраты медицинских учреждений, которые они несут при оказании услуг пациентам.

Принятые меры позволят медицинским организациям достичь финансовой устойчивости, что в свою очередь улучшит качество и доступность медицинской помощи для населения. А пребывание в родильных домах станет более комфортным и безопасным для матери и ее ребенка, уточнили в Минздраве.

Там добавили, что в этих целях с 1 июня 2024 года также повышены размеры тарифов для организаций, оказывающих медицинскую помощь по детской неврологии, детской аллергологии, ревматологии.

Напомним, в мае мы писали о том, сколько денег получают поликлиники за прикрепленных граждан в Казахстане.

А в январе Минздрав вынес предложение в пять раз увеличить максимальный доход, из которого удерживаются взносы и отчисления на ОСМС – до 50 МЗП. По версии ведомства, повышение порога для взносов на ОСМС должно улучшить финансирование сферы здравоохранения, а также создать более справедливое распределение затрат на страховку.