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Эзотерика

Жительница Мангистау родила ребенка спустя 26 лет ожидания

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Женщина держит младенца за ручку
Мама и малыш. Иллюстративное фото: undefined undefined / Getty Images

Жительница Жанаозена, 26 лет мечтавшая ощутить счастье материнства, стала мамой. У нее родился здоровый доношенный мальчик, передает Lada.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Мангистауской области.

По информации ведомства, 28 марта женщине провели операцию кесарева сечения в родильном отделении Жанаозенской городской многопрофильной больницы.

Врачи рассказали, что много лет женщина пыталась зачать ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Вместе с мужем она не теряла надежды, и каждый раз начинала снова. В результате чего ее мечта сбылась. Она родила мальчика весом 2 950 гр. и ростом 51 см.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области родилась девочка-богатырь весом более 6 кг. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Малышка стала четвертым ребенком в семье.

А жительница Астаны в начале года стала многодетной мамой, родив тройню после двойни.

Последние пару лет в Казахстане значительно повысилась рождаемость, но демографы считают, что в скором времени ситуация изменится. Специалисты уверены, сегодняшний беби-бум пройдет, потому что у молодежи совсем другие приоритеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/2077607-zhitelnitsa-mangistau-rodila-rebenka-spustya-26-let-ozhidaniya/

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