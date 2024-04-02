Жительница Мангистау родила ребенка спустя 26 лет ожидания

Жительница Жанаозена, 26 лет мечтавшая ощутить счастье материнства, стала мамой. У нее родился здоровый доношенный мальчик, передает Lada.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Мангистауской области.

По информации ведомства, 28 марта женщине провели операцию кесарева сечения в родильном отделении Жанаозенской городской многопрофильной больницы.

Врачи рассказали, что много лет женщина пыталась зачать ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Вместе с мужем она не теряла надежды, и каждый раз начинала снова. В результате чего ее мечта сбылась. Она родила мальчика весом 2 950 гр. и ростом 51 см.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области родилась девочка-богатырь весом более 6 кг. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Малышка стала четвертым ребенком в семье.

А жительница Астаны в начале года стала многодетной мамой, родив тройню после двойни.

Последние пару лет в Казахстане значительно повысилась рождаемость, но демографы считают, что в скором времени ситуация изменится. Специалисты уверены, сегодняшний беби-бум пройдет, потому что у молодежи совсем другие приоритеты.