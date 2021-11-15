"От легких почти ничего не осталось": павлодарка потеряла ребенка из-за COVID-19

Александра Чиж. Фото: NUR.KZ

32-летняя Александра Чиж заразилась коронавирусом в конце сентября, находясь в положении. Уже спустя неделю беременная женщина оказалась в реанимации павлодарского роддома, куда ее привезли из Экибастуза. Спасти ребенка не удалось, передает корреспондент NUR.KZ.

Жительница Экибастуза говорит, что началось все с одышки и легкого недомогания. Изначально решила, что причина в лишнем весе и беременности, но уже в начале октября резко стало плохо. Буквально через двое суток она была в Павлодаре в реанимации роддома с подтвержденным коронавирусом.

"Эта беременность была долгожданная, желанная. Но получилось так, что 14 октября по медицинским показаниям мне пришлось рожать для того, чтобы освободить место моим легким. 92 процента поражения - это практически легких нет. У меня было поверхностное дыхание и без аппарата я не дышала вообще. Ребенок не выжил, так как был маленький срок", - говорит Александра Чиж.

Вызывать роды пришлось почти на пятом месяце беременности. Сама же Александра лечилась полтора месяца. Сегодня ее выписали, впереди еще длительное восстановление.

Говорит, что пока о беременности не думает. Нужно прийти в себя. К тому же и по медицинским показателям это невозможно.

В павлодарском роддоме рассказали, что прибегать к вызыванию родов приходится в крайних случаях. Задача - спасти женщину.

"Все зависит от срока беременности. Если срок маленький, то выжить ребенку маловероятно, но если срок побольше, то, конечно, шанс выжить у малыша есть", - рассказал заведующий отделением реанимации роддома первой городской больницы Павлодара Марат Мырзабеков.

Лечение беременных осложнено еще и тем, что многие медикаменты противопоказаны, так как могут вызвать кровотечение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1942281-ot-legkih-pochti-nichego-ne-ostalos-pavlodarka-poteryala-rebenka-iz-za-covid-19/