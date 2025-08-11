"Наравне с другими гражданами": глава Минздрава высказалась о заключенных
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова во время визита в Кокшетау высказалась об оказании медпомощи в следственных изоляторах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщили на медиапортале Polisia.kz, Акмарал Альназарова побывала в следственном изоляторе в Кокшетау. Она осмотрела медицинский блок учреждения: кабинеты терапевта и стоматолога, флюорографический кабинет, а также процедурные комнаты, где предоставляется помощь заключенным.
"Люди под стражей имеют право на качественное медицинское обслуживание наравне с другими гражданами. Важно, чтобы эти стандарты были соблюдены", - отметила Акмарал Альназарова.
Глава ведомства сделала акцент на обеспечении учреждения лекарствами, современным медицинским оборудованием и надлежащими условиями хранения медикаментов.
Во время визита также прошло совещание с руководством учреждения и медицинским персоналом. На встрече обсудили важные аспекты работы медчасти.
