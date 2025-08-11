"Наравне с другими гражданами": глава Минздрава высказалась о заключенных

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова во время визита в Кокшетау высказалась об оказании медпомощи в следственных изоляторах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили на медиапортале Polisia.kz, Акмарал Альназарова побывала в следственном изоляторе в Кокшетау. Она осмотрела медицинский блок учреждения: кабинеты терапевта и стоматолога, флюорографический кабинет, а также процедурные комнаты, где предоставляется помощь заключенным.

"Люди под стражей имеют право на качественное медицинское обслуживание наравне с другими гражданами. Важно, чтобы эти стандарты были соблюдены", - отметила Акмарал Альназарова.

Глава ведомства сделала акцент на обеспечении учреждения лекарствами, современным медицинским оборудованием и надлежащими условиями хранения медикаментов.

Во время визита также прошло совещание с руководством учреждения и медицинским персоналом. На встрече обсудили важные аспекты работы медчасти.

Напомним, ранее в Минздраве Казахстана опровергли слухи в Сети о том, что пациенты с сахарным диабетом якобы столкнутся с ограничениями в доступе к медицинской помощи и лекарствам.

Также глава Минздрава Акмарал Альназарова рассказала, как можно снизить риски материнской смертности в Казахстане. Одна из мер - выделение бюджета на закупку контрацепции.

До этого в министерстве здравоохранения рассказали, какие изменения ждут систему обязательного соцмедстрахования в следующем году.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.