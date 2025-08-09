Сибирская язва в Атбасаре: назван источник заражения

В июле в Атбасарском районе была зафиксирована вспышка сибирской язвы. Главный государственный санитарный врач Акмолинской области назвал источник инфекции, сообщает МИА "Казинформ".

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области, руководитель ДСЭК региона Серик Омарханов, рассказал, что всего было зафиксировано 8 случаев сибирской язвы среди людей. Все заболевшие лечились в Центре инфекционных заболеваний города Кокшетау, один пациент все еще проходит курс в стационаре.

"На сегодня все контактные лица прошли необходимый курс антибиотикотерапии, из числа госпитализированных все также получили в условиях стационара курс антибиотикотерапии", - рассказал спикер.

Он также сообщил, что был проведен комплекс противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий. Очаг был локализован.

"В данном случае источник инфекции был определен. Им послужило ранее неустановленное сибиреязвенное захоронение, лабораторными методами данный источник уже подтвержден, место по всем нормативно-правовым актам и ветеринарным требованиям ограждено, забетонировано", - пояснил Омарханов.

По поручению акима области на всей территории региона будут проводиться научные исследования, для этого созданы областная комиссия и оперативный штаб.

Напомним, в июле в кулуарах парламента министр здравоохранения Акмарал Альназарова подтвердила, что несколько человек в Атбасарском районе заразились сибирской язвой. Глава Минздрава заверила, что источник инфекции установлен, все зараженное мясо было изъято.

Позже появились подробности. Сообщалось, что госпитализированы шесть человек, у троих подтвердился диагноз. Все шестеро на инфекционных койках являются жителями села Магдалиновка. Кроме того, трое пациентов - члены одной семьи. Предполагается, что первым заболел сельский скотник.

Затем Министерство сельского хозяйства прокомментировало распространяющуюся в Сети информацию о завозе зараженного мяса и вспышке сибирской язвы на одном из рынков Астаны.

