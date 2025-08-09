Сибирская язва в Атбасаре: назван источник заражения

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Здоровье
      Провели подряд дней с нами

      Сибирская язва в Атбасаре: назван источник заражения

      Опубликовано:

      Серик Омарханов
      Серик Омарханов. Фото: РСК Акмолинской области

      В июле в Атбасарском районе была зафиксирована вспышка сибирской язвы. Главный государственный санитарный врач Акмолинской области назвал источник инфекции, сообщает МИА "Казинформ".

      Главный государственный санитарный врач Акмолинской области, руководитель ДСЭК региона Серик Омарханов, рассказал, что всего было зафиксировано 8 случаев сибирской язвы среди людей. Все заболевшие лечились в Центре инфекционных заболеваний города Кокшетау, один пациент все еще проходит курс в стационаре.

      "На сегодня все контактные лица прошли необходимый курс антибиотикотерапии, из числа госпитализированных все также получили в условиях стационара курс антибиотикотерапии", - рассказал спикер. 

      Он также сообщил, что был проведен комплекс противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий. Очаг был локализован.

      "В данном случае источник инфекции был определен. Им послужило ранее неустановленное сибиреязвенное захоронение, лабораторными методами данный источник уже подтвержден, место по всем нормативно-правовым актам и ветеринарным требованиям ограждено, забетонировано", - пояснил Омарханов.

      По поручению акима области на всей территории региона будут проводиться научные исследования, для этого созданы областная комиссия и оперативный штаб.

      Напомним, в июле в кулуарах парламента министр здравоохранения Акмарал Альназарова подтвердила, что несколько человек в Атбасарском районе заразились сибирской язвой. Глава Минздрава заверила, что источник инфекции установлен, все зараженное мясо было изъято.

      Позже появились подробности. Сообщалось, что госпитализированы шесть человек, у троих подтвердился диагноз. Все шестеро на инфекционных койках являются жителями села Магдалиновка. Кроме того, трое пациентов - члены одной семьи. Предполагается, что первым заболел сельский скотник.

      Затем Министерство сельского хозяйства прокомментировало распространяющуюся в Сети информацию о завозе зараженного мяса и вспышке сибирской язвы на одном из рынков Астаны.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.