Сибирская язва подтверждена: карантин вводят в селе в Алматинской области

Карантин вводится в селе Улкен Аксу Алматинской области, где подтвердилась сибирская язва в отобранных пробах от 2 голов КРС, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 5 сентября республиканской ветеринарной лабораторией получены результаты бактериологических исследований, подтверждающие наличие сибирской язвы в отобранных пробах от 2 голов КРС.

"В селе Улкен Аксу введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции. Территориальной ветеринарной инспекцией совместно с ветеринарными врачами МИО проводится подворный осмотр животных, вакцинация и разъяснительная работа с владельцами животных", - рассказали в акимате Алматинской области.

Здесь добавили, что в населенный пункт перебрасывается республиканский противоэпизоотический отряд МСХ для проведения ликвидационных мероприятий, в том числе проведения дезинфекции, необходимый штат специалистов и спецтехники имеется.

На месте находится исполняющий обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Самат Тюлегенов.

Все необходимые ветеринарно-санитарные меры согласно действующему алгоритму проводятся и находятся на особом контроле Министерства сельского хозяйства.

Напомним, 1 сентября в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района были зафиксированы 4 случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного.

В акимате Алматинской области отметили, что забой произвели без уведомления ветеринарной службы. Для установления причин заболевания были отобраны пробы сырья и продуктов убоя в доме заболевших, а также пробы почвы на месте убоя.

Республиканская ветеринарная лаборатория провела исследования собранных материалов методом микроскопии биопробы и ПЦР. Ожидались результаты бактериологических исследований.

Также летом этого года жители села Нургиса Тлендиева в Алматинской области, которые построили дома на выделенных государством участках, узнали, что неподалеку от их жилья находится скотомогильник с сибирской язвой.