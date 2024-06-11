Есть ли в Казахстане больные птичьим гриппом, ответили в Минздраве

На брифинге правительстве глава Минздрава Акмарал Альназарова рассказала о ситуации с птичьим гриппом в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министру здравоохранения напомнили, что на прошлой неделе стало известно о первом случае гибели человека от птичьего гриппа в Мексике. В связи с этим у Акмарал Альназаровой поинтересовались, как обстоят дела с этой инфекцией в Казахстане.

"В Казахстане эпидемиологическая ситуация стабильная. Регистрации птичьего гриппа нет.

В принципе, тот случай, о котором вы говорите, - это в целом первый случай заражения от птицы человека. В самом Казахстане этот вопрос остро не стоит, и эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день стабильная", - сообщила Альназарова.

По данным из медицинского справочника MSD, птичий грипп вызывается штаммами гриппа типа А, которые обычно поражают только диких и домашних птиц (и иногда свиней). Инфекции, вызываемые этими штаммами, были диагностированы и у людей. Передача вируса от человека к человеку ограничена, большинство случаев заражения вызваны животными, как правило, домашней птицей.

Людям, собирающимся в страны, где была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, в ВОЗ рекомендуют избегать ферм, контактов с животными на рынках, посещения зон, где могут забивать животных, или контакта с любыми поверхностями, которые могли быть загрязнены фекалиями животных.

Рекомендуется также чаще мыть руки с мылом и водой, соблюдать правила безопасности и гигиены пищевых продуктов. При этом странам, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, не рекомендовано вводить карантин или ограничения на посещения, поскольку этот вирус не приобрел способность легко передаваться среди людей.

Ранее сообщалось, что опасения по поводу птичьего гриппа привели к росту цен на яйца. В апреле вирус был обнаружен на птицефабриках США и Японии. В мае центры по контролю заболеваний США (CDC) заявили о росте случаев заболевания птичьим гриппом в стране.