Опасения по поводу птичьего гриппа повлияли на рост цен на яйца, заявили эксперты

Опасения по поводу птичьего гриппа снова привели к росту цен на яйца. В последние недели вирус был обнаружен на птицефабриках США и Японии, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Новые случаи птичьего гриппа, обнаруженные на птицефабриках в США, Японии и других странах, привели к очередному росту цен на яйца. Данный вирус является чрезвычайно заразным и смертельным для птиц.

"Причиной резкого роста цен на яйца является высокопатогенный птичий грипп, поразивший фермы, убивающий цыплят и сокращающий производство яиц", — сказал Дэвид Андерсон, профессор и экономист по пищевым продуктам на факультете экономики сельского хозяйства Техасского университета A&M.

В США в ноябре и декабре в результате птичьего гриппа погибло более 14 млн кур-несушек. По данным Министерства сельского хозяйства США, за последние 30 дней более 8 млн птиц в США остаются инфицированными.

В Японии случаи птичьего гриппа были зарегистрированы на домашних птицефабриках в нескольких префектурах, заражение получили сотни тысяч кур.

Нан-Дирк Малдер, старший аналитик агробизнес-банка Rabobank, заявил, что с ростом цен на яйца могут столкнуться США, Япония, Россия, Южная Африка, Индия, Нигерия и страны ЕС.