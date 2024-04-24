Опасения по поводу птичьего гриппа повлияли на рост цен на яйца, заявили эксперты

Опасения по поводу птичьего гриппа снова привели к росту цен на яйца. В последние недели вирус был обнаружен на птицефабриках США и Японии, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.
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Новые случаи птичьего гриппа, обнаруженные на птицефабриках в США, Японии и других странах, привели к очередному росту цен на яйца. Данный вирус является чрезвычайно заразным и смертельным для птиц.
"Причиной резкого роста цен на яйца является высокопатогенный птичий грипп, поразивший фермы, убивающий цыплят и сокращающий производство яиц", — сказал Дэвид Андерсон, профессор и экономист по пищевым продуктам на факультете экономики сельского хозяйства Техасского университета A&M.
В США в ноябре и декабре в результате птичьего гриппа погибло более 14 млн кур-несушек. По данным Министерства сельского хозяйства США, за последние 30 дней более 8 млн птиц в США остаются инфицированными.
В Японии случаи птичьего гриппа были зарегистрированы на домашних птицефабриках в нескольких префектурах, заражение получили сотни тысяч кур.
Нан-Дирк Малдер, старший аналитик агробизнес-банка Rabobank, заявил, что с ростом цен на яйца могут столкнуться США, Япония, Россия, Южная Африка, Индия, Нигерия и страны ЕС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2090150-opaseniya-po-povodu-ptichego-grippa-povliyali-na-rost-cen-na-yayca-zayavili-eksperty/