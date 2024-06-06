О первом случае гибели человека от птичьего гриппа H5N2 сообщили в ВОЗ

Первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа типа A (H5N2) с летальным исходом зарегистрировали в Мексике, передает NUR.KZ со ссылкой на ВОЗ.

Как сообщается на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения, 23 мая ВОЗ была уведомлена о первом летальном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа типа A (H5N2).

Сообщается, что 17 апреля у жителя Мексики развилась лихорадка, одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля мужчина обратился за медпомощью и был госпитализирован. Он скончался в тот же день из-за осложнений, вызванных вирусом. Отмечается, что пациент имел еще несколько сопутствующих заболеваний.

"Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A(H5N2), зарегистрированный в мире, и первая инфекция птичьего вируса H5 у человека, зарегистрированная в Мексике", - говорится в сообщении ВОЗ.

Отмечается, что точный источник вируса пока не установлен, однако заразившийся мужчина проживал в штате Мичоакан, где в марте этого года, по данным ВОЗ, на домашней птицеферме произошла вспышка гриппа A (H5N2).

"Заражение человека новым подтипом вируса гриппа A является событием, которое может иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения и о котором необходимо уведомить ВОЗ", - подчеркнули в организации.

При этом сейчас ВОЗ оценивает риск от птичьего гриппа как низкий.

Отметим, что, по данным из медицинского справочника MSD, птичий грипп вызывается штаммами гриппа типа А, которые обычно поражают только диких и домашних птиц (и иногда свиней).

Инфекции, вызываемые этими штаммами, были диагностированы и у людей. Передача вируса от человека к человеку ограничена, большинство случаев заражения вызваны животными, как правило, домашней птицей.

Людям, собирающимся в страны, где была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, в ВОЗ рекомендуют избегать ферм, контактов с животными на рынках, посещения зон, где могут забивать животных, или контакта с любыми поверхностями, которые могли быть загрязнены фекалиями животных. Рекомендуется также чаще мыть руки с мылом и водой, соблюдать правила безопасности и гигиены пищевых продуктов.

При этом странам, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, не рекомендовано вводить карантин или ограничения на посещения, поскольку этот вирус не приобрел способность легко передаваться среди людей.