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30 лет независимости Казахстана

Повысить налог на продукты с сахаром из-за ожирения детей хотят в Казахстане

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Восточные сладости на медном блюде
Сладости. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минздрава Акмарал Альназарова во время коллегии ведомства объяснила, почему в Казахстане считают нужным поднять налог на сахаросодержащие продукты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня каждый пятый ребенок фактически страдает лишним весом. По последним данным, уровень ожирения среди детей достигает 6%, и эта цифра продолжает расти. В большей степени ожирению подвержены лица мужского пола.

Конечно, мы должны понимать, что это заболевание с возрастом может развиться в сахарный диабет, болезни системы кровообращения и так далее.

В целом, международный подход к организации и защите здоровья предполагает повышение налога. Мы уже правильно прописали в законодательстве эти нормы на примере табака. Собираемся и дальше повышать ставки на табачную продукцию. В отношении сахаросодержащих напитков надо принимать такие же меры", – заявила министр Альназарова.

Она добавила, что сейчас в стране наблюдается бесконтрольное потребление продуктов с сахаром.

"Все это сказывается на здоровье, поэтому я положительно оцениваю (повышения налога – прим.авт.), но здесь нельзя говорить только о сахаросодержащий напитках. Есть много других продуктов, которые необходимо маркировать, чтобы население делало осознанный выбор. (..)

В среднем речь идет о повышении налога на 200 тенге в зависимости от содержания сахара. Есть исследования, которые подтверждают, что увеличение акциза на сахаросодержащие напитки на несколько процентов снижают их потребление", – отметила глава МЗ.

Акмарал Альназарова также отметила, что в Казахстане растет заболеваемость сахарным диабетом. В 2023 году каждый пятый казахстанец умер от болезни системы кровообращения.

При этом еще в феврале 2023 года алматинский эндокринолог рассказала NUR.KZ о нетипичных симптомах сахарного диабета у детей. О пищевых привычках, которые могут привести к сахарному диабету, можно прочитать в этом материале.

Также напомним, что весной и летом 2022 года в Казахстане возник ажиотаж вокруг сахара. Сначала цены побили все рекорды, а затем продукт и вовсе исчез с торговых прилавков.

В октябре 2022 года правительство заключило меморандум с производителями сахара для того, чтобы цены на этот продукт остались на нынешнем уровне на протяжении следующих 12 месяцев.

В ноябре 2023 года стало известно, что цены на сахар в Казахстане сильно снизились.

При этом в том же месяце стало известно, что цены на сахар сильно выросли во всем мире из-за неурожая в Индии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2062434-povysit-nalog-na-produkty-s-saharom-iz-za-ozhireniya-detey-hotyat-v-kazahstane/

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