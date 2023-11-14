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В Астане зафиксировали случай заражения сибирской язвой

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Пациент лежит на больничной койке
Больница. Иллюстративное фото: pexels.com

Случай заражения сибирской язвой зарегистрирован в Астане, а в Карагандинской области от этой болезни ранее скончался один человек, передает МИА "Казинформ".

Информацию о ситуации с сибирской язвой в Казахстане сообщили в Минздраве РК.

На 10 ноября текущего года в РК зарегистрировано 38 случаев сибирской язвы: в Жамбылской области - 19, в Акмолинской - 15, в Карагандинской областях - 3, в Астане - 1 завозной, бессимптомный.

В Карагандинской области также зарегистрирован один летальный случай.

Напомним, что в октябре сибирскую язву выявили у трех человек в Карагандинской области.

Один из трех казахстанцев, зараженных сибирской язвой, умер в больнице. Второй зараженный попал в реанимацию.

Ранее мы писали, что для предупреждения заражения сибирской язвой Минздрав рекомендует казахстанцам следующее:

  • приобретать мясо и мясную продукцию только в местах санкционированной торговли (официальных рынках, магазинах, торговых центрах), где осуществляется контроль за безопасностью и качеством продукции;
  • не покупать мясо и мясные продукты у случайных лиц;
  • при приготовлении пищи не пробовать на вкус сырые и в ходе приготовления мясные продукты, тщательно проваривать и прожаривать мясо и мясные продукты;
  • использовать средства индивидуальной защиты при уходе за домашними животными;
  • если после контакта (уход, убой, разделка и др.) с больными животными появились высокая температура, покраснения кожи, язвы – необходимо срочно обратиться за медицинской помощью в ближайшую медицинскую организацию.

Самолечение в случае сибирской язвы, по данным Минздрава, может привести к развитию осложненных форм и повышает риск смертельного исхода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2045634-v-astane-zafiksirovali-sluchay-zarazheniya-sibirskoy-yazvoy/

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