Мясников назвал неожиданный симптом развития рака

Александр Мясников. Кадр из видео: YouTube/О самом главном

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" назвал неожиданный признак развития рака.

Нарушение двигательной функции руки, которое вызвано отеком или болью, может в некоторых случаях свидетельствовать о развитии онкологического заболевания.

По словам Мясникова, на его практике был такой случай. Одна из его пациенток жаловалась на то, что ее рука болела и опухала.

"У нее был именно тромбоз глубоких вен руки, а это всегда необычно, потому это что часто симптом онкологии", - сказал Мясников.

Пациентку удалось спасти, так как рак был выявлен на ранней стадии.

В таких случаях специалист рекомендует обращаться сразу к врачу общей практики.

Ранее врач и телеведущий рассказал, в каком случае при заболевании микроном-штаммом следует обращаться к врачу. Назвал группу людей, которые являются "инкубаторами" новых штаммов коронавирусной инфекции.

А также назвал способы избежать развития сахарного диабета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1953020-myasnikov-nazval-neozhidannyy-simptom-razvitiya-raka/