Названа причина плохого сна ночью

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Специалисты рассказали о возможной причине плохого сна ночью, передает Московский комсомолец.

Плохой сон ночью напрямую влияет на самочувствие человека днем и может даже повлиять на увеличение веса и развитие депрессии.

Одной из причин недосыпа является недостаток витамина D. Так показало двойное слепое исследование, о котором написали в Tododisca. В нем принимали участие люди в возрасте от 20 до 50 лет.

В течение восьми недель одним испытуемым давали таблетку плацебо, а другим - витамин D в количестве 3500 МЕ.

У тех, кто принимал витамин, заметно улучшилось качество сна. Суммарное количество последнего увеличилось на один час.

Напомним, эксперт посоветовал действенный способ улучшить качество своего сна. А группа специалистов объяснила, сколько часов нужно спать в сутки и к каким последствиям может привести недосып.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1952813-nazvana-prichina-plohogo-sna-nochyu/