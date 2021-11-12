Врачи рассказали про изменения в голосе, указывающие на опасную болезнь

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Врачи назвали симптомы болезни Паркинсона, связанные с изменением голоса, передает Express.

По словам специалистов из Американской ассоциации болезни Паркинсона (APDA), изменения голоса при болезни Паркинсона частично связаны с брадикинезией. Последнее характеризуется снижением скорости движения при высоком тонусе мышц.

"Голос может стать тише, или человек начинает говорить громко, а затем затихает. Может наблюдаться потеря нормального изменения громкости и эмоций в голосе, так что человек начинает говорить монотонным голосом", - говорится в сообщении врачей.

Уже при поздних стадиях болезни Паркинсона пациент говорит быстро, а слова его сгруппированы, может возникнуть заикание.

Помимо изменений, связанных с голосом, могут быть также и другие симптомы. Например, проблемы с равновесием, плохой сон, потеря обоняния и другие.

О нейродегенеративном заболевании даже может свидетельствовать перхоть на голове.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1941811-vrachi-rasskazali-pro-izmeneniya-v-golose-ukazyvayuschie-na-opasnuyu-bolezn/