Доктор Мясников рассказал, как можно обнаружить опухоль мозга во время еды

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Известный российский врач Александр Мясников рассказал о том, что изменения вкусовых рецепторов могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Очередной выпуск шоу доктора Мясникова вышел в эфир накануне на телеканале "Россия-1". Врач завел разговор о вкусовых ощущениях человека.

Мясников упомянул о редких случаях, когда появление необычного привкуса может свидетельствовать об опухоли мозга.

Врач призвал граждан насторожиться, если вдруг появился привкус горького, кислого или металлического во рту.

"Об этом многие забывают, но иногда за этим, редко, может стоять опухоль мозга", - заявил Мясников.

Он также пояснил, что есть вероятность, что изменение вкуса может произойти из-за пережатого нерва. По словам специалиста, вкус в организме человека "снимают" 3 нерва, а при появлении странного привкуса есть вероятность подобной проблемы.

Также медик добавил, что на появление привкуса еще может влиять прием некоторых лекарств, например, антибиотиков или препаратов против повышенного давления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1939795-doktor-myasnikov-rasskazal-kak-mozhno-obnaruzhit-opuhol-mozga-vo-vremya-edy/