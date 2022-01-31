Итоги года в медицине: какие статьи стали популярны у казахстанцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Уже как год на NUR.KZ появилась рубрика "Здоровье". Помимо актуальных новостей, мы совместно с экспертами-врачами готовим полезные материалы на медицинские темы, основываясь на правилах доказательной медицины, рассказываем, какие болезни могут встретиться казахстанцам и как их предотвратить. За 12 месяцев мы подготовили огромное количество материалов по медицине, а самые популярные среди читателей статьи собрали в сегодняшней подборке.

На первом месте оказалась статья "Какое давление смертельно опасно для человека". Его просмотрели 113 тысяч казахстанцев.

Врач-кардиолог Городской поликлиники №4 города Алматы Айдана Коймагамбетова рассказала, что низкое артериальное давление является опасным для жизни состоянием, так как может произойти остановка сердца. На перемену давления человека может повлиять изменение атмосферного давления, перепады которого нарушают нормальное функционирование некоторых систем и органов. И тогда плохое самочувствие грозит не только гипотоникам или гипертоникам, но и здоровым людям.

Вторую позицию занял материал "Что будет, если каждый день пить чай с лимоном". Его прочитали 99 тысяч читателей.

Врач-терапевт Гаухар Алипова Городской поликлиники №36 города Алматы рассказала, что витамин С, который содержится в лимоне, полезен для костей и сухожилий, при болезнях дыхательных путей, способствует обновлению клеток кожи, приводит к их эластичности и упругости. Зеленый чай вместе с лимоном приобретает антиоксидантные свойства, что повышает иммунитет человека. Однако чай с лимоном может оказать и негативное воздействие, если употреблять его в больших количествах ежедневно.

У публикации "Как проверить паспорт вакцинации в приложении eGov Mobile" почти 70 тысяч просмотров. С этого года казахстанцы, получившие два компонента вакцины от COVID-19, могут проверить свой электронный паспорт вакцинации в приложении eGov Mobile в разделе "Цифровые документы".

На четвертом месте находится статья "Какие продукты негативно влияют на печень". Она набрала 68 тысяч просмотров.

Врач общей практики городской поликлиники №2 города Алматы Гаухар Боденбаева рассказала, что в список вредных для печени входят жирные сорта мяса, крепкие жирные бульоны, кондитерские изделия, сладости, копчености, фастфуд, маринады, консервы, острые специи и приправы, газированные напитки, алкоголь.

Закрывает пятерку лидеров материал "Восемь правил здорового зрения". Его прочли 62 тысячи казахстанцев.

Врач-офтальмолог Городской поликлиники №36 города Алматы Гуляйм Саурова рассказала, что уберечь свои глаза от агрессивного воздействия внешних факторов можно, применяя простые правила: правильный сон, отдых для глаз, упражнения, чтение и работа в хорошо освещенном помещении и правильном положении, не щуриться, здоровое питание, прогулки на свежем воздухе.

Казахстанцев также часто интересует вопрос, к чему приводит недостаток витаминов группы B. Статья "Неприятные" симптомы, указывающие на дефицит витаминов группы B" набрала 53 тысячи просмотров.

Как рассказала Раушан Сыздыкова, врач-гастроэнтеролог и диетолог, если человеку не хватает витамина B1, то он будет чувствовать усталость, потерю аппетита, раздражительность, депрессию и бессонницу. При дефиците витамина B3, ниацина, человек испытывает слабость в мышцах, нарушение пищеварения, а также может страдать от пеллагры. Нехватка витамина B5, пантотеновой кислоты, приводит к преждевременному облысению и поседению волос.

Популярным у читателей стал материал "Какие симптомы пневмонии у детей должны насторожить родителей". У него 50 тысяч просмотров.

Галина Мясникова, врач городской поликлиники №11 города Алматы, рассказала, что если у ребенка ухудшилось самочувствие, появилась слабость, недомогание и кашель, то родителям необходимо обратиться к врачу.

На восьмой позиции оказалась публикация "Можно ли мыться, когда болеешь". С ней ознакомились 45 тысяч читателей.

Врач ЗОЖ Городской поликлиники №4 Улбосын Амиркенова рассказала, что при простуде можно принимать душ комфортной температуры, приятной к телу. Это поможет избавиться от токсинов и улучшить общее самочувствие.

Следующая статья, которая заинтересовала читателей, – "Помогает ли водка с перцем при простуде". Она собрала 42 тысячи просмотров.

Врач-отоларинголог Азамат Усипбеков, заведующий отделением специализированной помощи городской поликлиники №36, рассказал, что врачи не рекомендуют пациентам народные средства лечения при ангине, в том числе и употребление алкоголя с перцем.

На десятом месте находится материал "Потливость и потеря аппетита сигнализируют об опасном заболевании". Его прочитали 42 тысячи человек.

Ильяс Сагиев, заведующий мобильными бригадами городской поликлиники №36 города Алматы, рассказал, что симптомами пневмонии являются кашель, одышка в покое и при незначительной нагрузке, посинение носогубного треугольника и ногтей, бледность кожи, а также снижение процента насыщения крови кислородом (сатурации). Вспомогательными признаками могут быть общая слабость, повышение температуры тела выше 38 градусов, потеря аппетита, потливость и боль в верхних отделах живота при дыхании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1948731-itogi-goda-v-meditsine-kakie-stati-stali-populyarny-u-kazahstantsev/