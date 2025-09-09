Медики "скорых" и стационаров будут снимать пациентов на видео в Казахстане

Медики смогут фиксировать на видео прием пациентов и оказание им медицинской помощи. Такую меру решили ввести для обеспечения безопасности медработников в Казахстане, передает NUR.KZ.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства рассказала о мерах, которые будут приняты для безопасности медработников.

"В целях обеспечения безопасности медицинских работников, 2100 бригады скорой помощи будут обеспечены видеожетонами и 644 приемных стационаров будут обеспечены видеорегистраторами", - сообщила глава Минздрава.

Она добавила, что министерством предлагается поручить акимам областей в 2026 году обеспечить жильем врачей по остродефицитным специальностям, особенно в регионах, испытывающих глубокий дефицит кадров.

Напомним, ранее в стенах Костанайской областной больницы произошло ЧП - хирург подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.

Также сотрудница частного медицинского учреждения в Караганде пострадала от нападения мужчины, который пришел в клинику с женой.

Ранее в Казахстане уже предлагали наказывать за нападения на врачей по аналогии с полицейскими и егерями.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.