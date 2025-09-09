Медики "скорых" и стационаров будут снимать пациентов на видео в Казахстане
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Медики смогут фиксировать на видео прием пациентов и оказание им медицинской помощи. Такую меру решили ввести для обеспечения безопасности медработников в Казахстане, передает NUR.KZ.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства рассказала о мерах, которые будут приняты для безопасности медработников.
"В целях обеспечения безопасности медицинских работников, 2100 бригады скорой помощи будут обеспечены видеожетонами и 644 приемных стационаров будут обеспечены видеорегистраторами", - сообщила глава Минздрава.
Она добавила, что министерством предлагается поручить акимам областей в 2026 году обеспечить жильем врачей по остродефицитным специальностям, особенно в регионах, испытывающих глубокий дефицит кадров.
Напомним, ранее в стенах Костанайской областной больницы произошло ЧП - хирург подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.
Также сотрудница частного медицинского учреждения в Караганде пострадала от нападения мужчины, который пришел в клинику с женой.
Ранее в Казахстане уже предлагали наказывать за нападения на врачей по аналогии с полицейскими и егерями.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2284146-mediki-skoryh-i-stacionarov-budut-snimat-pacientov-na-video-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах