Казахстанок предлагают обеспечить бесплатными противозачаточными таблетками

Глава Минздрава Акмарал Альназарова рассказала, как можно снизить риски материнской смертности в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ. Одна из мер - выделение бюджета на закуп контрацепции.

Как заявила Акмарал Альназарова во время выступления в правительстве, несмотря на принимаемые меры, в Казахстане рост материнской смертности наблюдается в шести областях.

"Самый высокий показатель в Акмолинской области, превышает в семь раз республиканское значение. В структуре причин материнской смертности превалируют тяжелые экстрагенитальные заболевания - 55 % и акушерские - 45 %", - сказала Альназрова.

Она же озвучила меры, которые смогут снизить такие риски. В том числе она просит акиматы выделить средства для найма врачей и постоянного повышения их квалификации, а также укрепления материально-технической базы медицинских организаций.

"Просим местные исполнительные органы предусмотреть финансирование за счет средств местного бюджета для предоставления транспорта для доставки беременных и детей в областные центры и обеспечения контрацептивными средствами женщин фертильного возраста из уязвимой группы", - добавила министр.

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