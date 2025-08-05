Казахстанка потребовала 40 млн тенге от больницы за гибель ребенка

Жительница Костаная подала гражданский иск против больницы, в которой умер ее трехлетний сын. Она требует от учреждения 40 млн тенге, передает Kazinform.

Трагический инцидент произошел год назад. Тогда в больницу поступил трехлетний малыш, проглотивший 10 магнитных шариков.

В больнице ему хирургически удалили семь шариков, остальные, как сообщили врачи, должны были выйти естественным способом. Но этого не произошло, и мальчика прооперировали повторно. Но ко второй операции у малыша уже развились перфорация кишечника и перитонит - ребенок умер от септического шока и остановки сердца.

Сейчас расследование по факту гибели малыша продолжается. А адвокат семьи сообщил, что мама ребенка потребовала взыскать с больницы более 3 млн тенге материального ущерба и 40 млн тенге компенсации морального вреда. Женщина уже подала иск в суд.

В суде эту информацию подтвердили, дата рассмотрения дела уже назначена.

Отметим, что несколько лет назад в Атырау вынесли приговор врачам областной детской больницы по делу о смерти годовалого ребенка, который проглотил магнит от крышки iPad и умер в больнице. Суд установил, что дежурившие в тот день хирурги не оказали ребенку надлежащей медицинской помощи, поэтому он скончался.

До этого в Астане провели операцию, в ходе которой из желудка и носа 7-летней девочки достали более ста магнитов.

Также мы писали, что врачи в Алматы вытащили из организма трехлетнего ребенка магнитный браслет, после чего малыш пошел на поправку.

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