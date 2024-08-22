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Эзотерика

Мальчик проглотил магниты и умер в Костанае: полиция начала расследование

Опубликовано:

Палата в больнице
Палата. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Мама 3-летнего мальчика, умершего в Костанайской областной детской больнице, рассказала свою версию произошедшего, сообщает "31 канал". А в полиции заявили о начале досудебного расследования.

Сын Анны Агарковой проглотил магниты, которые достал из тумбочки старшей сестры.

По словам мамы, мальчик сразу же рассказал об этом и она вызвала скорую. В больнице Рудного сделали снимок и отправили в детскую больницу Костаная. Часть магнитов достали в первый день, остальные уже оказались в кишечнике. После врачи решили подождать, пока они выйдут естественным путем.

"У него раздувало живот, что 9 числа, когда нам поставили зонд, с него лилась болотного цвета жидкость. (...) Доктора, в том числе Белобржицкий, он показывал и говорил, снимки стоят на месте, перфорации нет, зачем мы будем резать мальчику животик, жалко. Но экспертиза четко говорит, что причина смерти - инородные тела, которые повлекли такие последствия", - говорит Анна Агаркова.

Женщина говорит, что полностью доверилась врачам, ждала и выполняла все указания. Медики, в свою очередь, говорят, что сделали все возможное. Вторую операцию решили провести, когда стало понятно, что магниты не двигаются по кишечнику.

По мнению врачей, у ребенка остановилось сердце на фоне шока и они сделали все возможное.

По их данным, в большинстве случаев, когда инородные тела попадают в желудок, они выходят естественным путем.

"У нас, конечно, проведен разбор этого случая, необходимые выводы сделали. Разбирали и внутри хирургического отделения, и на клиникопатологической конференции. Сейчас планируем разработать стандарт операционной процедуры, который в таких случаях будет за активную тактику. Если будут сомнения, будем решать в пользу оперативного лечения.

Хотя такое большое количество детей поступает с инородными телами, если всем делать операцию, 98-99 процентов будет неоправданно. За 30 лет работы три операции провели по извлечению инородных тел", - прокомментировал руководитель хирургической службы Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий.

В полиции сообщили, что идет досудебное расследование.

"Проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы. По результатам, которой будет принято процессуальное решение", - сказала пресс-секретарь Департамента полиции Костанайской области Карина Базарбаева.

Ранее врачи подробно высказали свою точку зрения. Сообщалось, что мальчик проглотил 10 магнитов. Сначала медики вытащили 6 магнитов, а затем еще 1. После была проведена операция по удалению оставшихся магнитов. По мнению врачей, мальчик умер от шока.

Отметим, что несколько лет назад в Атырау вынесли приговор врачам областной детской больницы по делу о смерти годовалого ребенка, который проглотил магнит от крышки iPad и умер в больнице. Суд установил, что дежурившие в тот день хирурги не оказали ребенку надлежащей медицинской помощи, поэтому он скончался. 

До этого в Астане провели операцию, в ходе которой из желудка и носа 7-летней девочки достали более ста магнитов.

Также мы писали, что врачи в Алматы вытащили из организма трехлетнего ребенка магнитный браслет, после чего он пошел на поправку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2151820-malchik-proglotil-magnity-i-umer-v-kostanae-policiya-nachala-rassledovanie/

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