Ребенок проглотил магнит и умер в Атырау: врачи по амнистии избежали тюрьмы

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В Атырау вынесли приговор врачам областной детской больницы по делу о смерти годовалого ребенка, который проглотил магнит от крышки iPad и умер в больнице, передает "Ак Жайык" со ссылкой на пресс-службу суда №2.

Дело расследовалось по ч.3 ст.317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть человека).

Суд установил, что дежурившие в тот день хирурги Тлеугалиев, Зулкашев, Адрисов и педиатр Тажгалиева не оказали ребенку надлежащей медицинской помощи, поэтому он скончался.

Вина подсудимых подтверждена показаниями родных малыша и свидетелей, а также заключениями экспертизы.

В частности, его бабушка в своем обращении в Минздрав заявляла, что медики отказались от оперативного вмешательства, уверяя, что инородный предмет выйдет из организма естественным путем.

Все четверо подсудимых приговорены к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев. К основному наказанию назначено дополнительное: Зулкашеву запрещено заниматься врачебной деятельностью 3 года, остальным - по 2 года.

При этом все они по амнистии в связи с 30-летием независимости Казахстана "освобождены от наказания в виде лишения свободы, так как их деяние относится к преступлениям небольшой тяжести".

Напомним, 11-месячный малыш умер из-за проглоченной батарейки в декабре 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948539-rebenok-proglotil-magnit-i-umer-v-atyrau-vrachi-po-amnistii-izbezhali-tyurmy/