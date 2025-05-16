Туберкулез выявили у учащегося одной из школ СКО: родителей просят не паниковать

У ученика шестого класса в одной из школ СКО выявили туберкулез в открытой форме. Родители просят перевести детей на "дистанционку". В отделе образования сообщают, что оснований нет, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте @kokshetautoday появилась информация, что в одной из школ Северо-Казахстанской области у ученика 6 класса выявили туберкулез в открытой форме. Сообщается, что родители в целях безопасности просили администрацию школы временно перевести детей на дистанционное обучение, но получили отказ.

"На текущий момент остается неизвестным, с кем из учеников и преподавателей контактировал зараженный ребенок. В учебном заведении действует кабинетная система, а общее количество учащихся велико, что значительно увеличивает риск передачи заболевания", - говорится в публикации.

На данный пост отреагировали в отделе образования, к которому относится данная школа. Руководитель отдела образования со своей личной станицы прокомментировала ситуацию. Она пояснила, что с момента выявления заболевания ребенка были незамедлительно приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические и профилактические меры для предотвращения распространения инфекции в образовательной среде.

"13 мая 2025 года РГУ "Управление санитарно-эпидемиологического контроля провело полную санитарную обработку здания школы.

Все учащиеся 6 класса прошли обследование на туберкулез с использованием реакции Манту. Положительных результатов не выявлено", - сообщила руководитель отдела.

Также руководитель отметила, что ребенок с 1 мая 2025 года находился дома по рекомендации врача и не посещал школу.

Все ученики с 1 по 11 классы, воспитанники предшкольной подготовки и мини-центра проходят обследования (реакция Манту, Диаскинтест). Учителя и сотрудники школы также проходят обследования (Флюрография, Диаскинтест). 20 мая планируется обследование областного детского фтизиатра в районе.

"Администрация школы и районные органы здравоохранения продолжают мониторинг ситуации. В образовательном учреждении соблюдаются все санитарные нормы, усилены меры профилактики, проводится информационная работа среди персонала и учащихся. Учащийся занимаются в классе, не соблюдая предметно-кабинетную систему обучения", - заверили в отделе образования.

Напомним, в прошлом году в одной из школ Актау у старшеклассника выявили туберкулезную палочку. В городском отделе образования прокомментировали информацию.

Также сообщалось, что даже в наши дни туберкулез и его устойчивые лекарственные формы продолжают являться достаточно серьезной проблемой для стран Центральной Азии. Ежегодно в регионе фиксируется почти 35 тысяч новых случаев заражения туберкулезом. При этом свыше восьми тысяч – форма с множественной лекарственной устойчивостью.