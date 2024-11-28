Туберкулез выявили у старшеклассника в одной из школ Актау

В одной из школ Актау у старшеклассника выявили туберкулезную палочку. В городском отделе образования прокомментировали информацию, передает Lada.kz.

Как стало известно, в средней общеобразовательной школе у старшеклассника выявили туберкулезную палочку, теперь всем учащимся там будут делать пробу Манту.

Корреспондент издания обратился за информацией в пресс-службу Актауского городского отдела образования. По предоставленным данным, у парня 2008 года рождения, получающего образование в вышеупомянутом учебном заведении, был диагностирован туберкулезный плеврит.

"Учащийся со второй четверти не посещал школу, болел. Лежал в больнице, но врачи не могли определить диагноз. Затем находился на домашнем лечении. Только 25 ноября был поставлен диагноз "Туберкулезный плеврит".

Школа со своей стороны провела все необходимые работы, одноклассники и учителя прошли флюорографию, ничего не было выявлено. Также проводятся работы по дезинфекции. Школьник будет получать лечение", - прокомментировали в пресс-службе отдела образования.

Также сегодня мы писали о случае в Актобе, где жители обеспокоены поведением соседа с открытой формой туберкулеза, который, по их словам, отказывается от лечения и создает угрозу для окружающих. Департамент полиции Актюбинской области отреагировал на обращение и сообщил, что по указанному адресу был направлен участковый инспектор для проверки и принятия мер.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что в детском саду Петропавловска работала медсестра с открытой формой туберкулеза. Родители детей узнали об этом после того, как в дошкольном учреждении провели дезинфекцию во время тихого часа.

Добавим, как указано в Большой советской энциклопедии, туберкулез (от латинского "tuberculum" - бугорок) человека и животных - это инфекционное заболевание с образованием специфических воспалительных изменений, часто имеющих вид мелких бугорков, преимущественно в легких и лимфатических узлах, и с наклонностью к хроническому течению.