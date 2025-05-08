Гражданин Малайзии, желая отдохнуть на Шымбулаке, едва не остался парализованным на всю жизнь

Гражданин Малайзии неудачно упал в горах на Шымбулаке. Его парализовало ниже шеи, но врачи ЦГКБ Алматы, проведя срочную операцию, вернули мужчине подвижность, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, гражданин Малайзии, находившийся в поездке в Алматы, отдыхал в горах на Шымбулаке, где совершил крайне неудачное падение, вниз головой на лед.

С тяжелой травмой - полным нарушением движений и чувствительности ниже уровня шеи - его экстренно доставили в Центральную городскую клиническую больницу Алматы

Диагноз врачей: тетраплегия. Причиной стал посттравматический пролапс межпозвоночной грыжи на уровне С3-С4, угрожавший необратимыми последствиями.

Из приемного покоя иностранца незамедлительно направили в реанимацию, а затем - срочно прооперировали. Нейрохирургическая бригада под руководством Марата Алматова провела сложнейшую операцию.

Уже на первые сутки после вмешательства у пациента начала восстанавливаться чувствительность, а на десятые сутки он смог самостоятельно передвигаться.

95% пациентов с подобными травмами остаются прикованными к постели на всю жизнь. Этот случай - поистине счастливое исключение и результат высочайшего профессионализма нейрохирургов, реаниматологов, анестезиологов и всего медицинского персонала, отмечается в публикации.

"После падения я перестал чувствовать руки и ноги, был полностью парализован. Единственное, что смог, позвать жену. Вызвали скорую помощь. Я думал, что больше никогда не встану…", - рассказывает пострадавший иностранец.

По его словам, до операции он не мог даже пошевелиться. Но уже к концу первого дня после нее мог двигать рукой, а потом начал двигаться.

“Особую благодарность хочу выразить доктору Марату Алматову - он собрал потрясающую команду, где каждый специалист был внимателен, позитивен и профессионален. Это стало одним из ключей к моему выздоровлению.

Выше многих других стран - вот мое мнение о казахстанской медицине. У вас просто золотые руки. Спасибо за шанс на новую жизнь", - такие искренние слова благодарности передает гражданин Малайзии нашим врачам.

После выздоровления пациент вернулся в Малайзию. Там его обследовали местные специалисты и высоко оценили уровень казахстанских врачей.

Напомним, ранее мы писали, что врачи алматинской больницы спасли парализованную руку 26-летнему пациенту, попавшему в ДТП в такси. Они провели сложнейшую операцию, которая раньше считалась невозможной.

Осенью прошлого года катание на роликах едва не привело алматинку к инвалидности: при падении повредился спинной мозг, развилась выраженная слабость ног, она не могла передвигаться. Врачи провели сложнейшую операцию на высоком уровне, и к девушке начала возвращаться подвижность.

До этого также сообщалось о мужчине, которого придавило металлическим каркасом весом 300 кг. Он получил множественные травмы и переломы, но врачи смогли спасти его жизнь и здоровье.

А летом прошлого года гражданин России сломал позвоночник, прыгая в бассейн в Алматы. Молодой человек ударился головой о дно, что привело к сложной травме. Нейрохирурги стационара оперативно провели сложнейшую операцию, что позволило восстановить движения в шее и стабилизировать позвоночник.