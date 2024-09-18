Катание на роликах едва не привело алматинку к инвалидности

29-летней алматинке грозила инвалидность после того, как девушка упала, катаясь на роликах, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКБ №7.

В результате девушка поступила с тяжелыми травмами в ГКБ №7 Алматы, где ей диагностировали закрытую позвоночно-спинномозговую травму и компрессионно-оскольчатый перелом позвонка. Так как у пациентки повредился спинной мозг, развилась выраженная слабость ног, она не могла передвигаться.

Алматинке грозила инвалидность. Ее экстренно госпитализировали в нейрохирургическое спинальное отделение и провели сложнейшую операцию на высоком уровне.

Как подчеркнули в больнице, благодаря мультидисциплинарному подходу, неимоверным усилиям и профессионализму врачей нейрохирургов, реаниматологов-анестезиологов, реабилитологов и психологов пациентка смогла избежать участи быть прикованной к постели.

После операции девушку перевели в отделение, где она прошла восстановительное лечение в рамках ОСМС.

"При поступлении пациентка с трудом могла переворачиваться в кровати, не могла самостоятельно присаживаться и ходить. После осмотра был составлен индивидуальный план реабилитации: вертикализация, индивидуальная кинезиотерапия по 50 мин в день, механотерапия на велотренажере, имитаторе ходьбы, массаж и магнитотерапия на нижние конечности, электростимуляция на определенные мышцы ног, а также консультация психолога", - рассказала заведующая реабилитационным отделением ГКБ №7 Айнур Жиренбаева.

Как отметила специалист, сама пациентка тоже буквально боролась за каждый свой шаг. После завершения курса лечения пациентка могла самостоятельно переворачиваться в кровати, садиться, наросла сила мышц в ногах.

Девушка начала самостоятельно передвигаться на ходунках, далее научилась ходить с минимальной поддержкой родственника по коридору. Она была направлена на третий этап реабилитации в поликлинике по прикреплению.

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