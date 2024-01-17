Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Мужчина умер после укола в Караганде: врача уволили, медсестру отстранили от работы

Опубликовано:

Врач держит в руке шприц
Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Департамент медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области провел проверку в больнице, где после укола скончался мужчина, передает eKaraganda.

Ранее сообщалось, что причиной смерти 40-летнего мужчины стал анафилактический шок. Его родные рассказывали, что он предупреждал врачей об аллергии на препарат, однако ему все равно ввели лекарство. Все это закончилось гибелью казахстанца.

В Департаменте Комитета контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности по Карагандинской области сообщили, что, согласно итогам проверки, сведения об аллергии у скончавшегося казахстанца в информационных системах с 2017 года отсутствуют.

"Медперсоналом больницы при опросе и проведении осмотров были получены от пациента разноречивые сведения по аллергоанамнезу, которые были внесены в историю болезни.

Учитывая действующие правила и стандарты, при таких обстоятельствах введение препарата было назначено лечащим врачом с предварительным проведением аллергопробы, что соответствует клиническим протоколам, согласно которым проведение кожных проб проводится в случае осложненного аллергоанамнеза, на который, однако, отсутствует указание в медицинских записях хирургов", - заявили в ведомстве.

При этом комиссия выявила нарушения порядка проведения пробы, допущенные при подготовке антибиотика, и проведения процедуры аллергопробы, а также временного промежутка. Эти данные переданы для правовой оценки в следственные органы.

Комиссия нашла также нарушения в работе врачей: необеспечение на уровне медицинской организации консилиума с участием врача-аллерголога и клинического фармаколога. Двух заместителей руководителя больницы привлекли к ответственности по этим фактам.

"Кроме того, лечащий врач уволена по собственному желанию, администрацией больницы отстранена от работы медицинская сестра, проводившая внутривенную инъекцию, с дальнейшим переводом в другое отделение", - сообщили в ведомстве.

Самой больнице вынесено предписание о принятии мер по устранению выявленных нарушений.

"Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, в настоящее время проводятся следственные действия", - заключили в ведомстве.

Добавим, что согласно информации Большой медицинской энциклопедии, анафилактический шок - одно из тяжелых проявлений анафилаксии, характеризующееся возбуждением и последующим угнетением функции центральной нервной системы, бронхоспазмом, резким падением артериального давления.

В подавляющем большинстве случаев анафилактический шок вызывают лекарственные вещества: пенициллин (чаще других препаратов), стрептомицин, новокаин, вакцины и сыворотки, витамин B1, ацетилсалициловая кислота, сульфаниламидные препараты, АКТГ, а также экстракты пыльцы растений.

Тяжелый анафилактический шок может развиться при употреблении даже ничтожно малых доз препаратов.

Первыми симптомами начинающегося анафилактического шока являются: беспокойство, чувство страха, пульсирующая головная боль, головокружение, шум в ушах, холодный пот.

В некоторых случаях предвестником развивающегося анафилактического шока может быть резко выраженный кожный зуд с последующим очень быстрым появлением уртикарных высыпаний и аллергического отека типа Квинке.

Нередко отмечается одышка, чувство стеснения в груди, кашель, что является следствием либо бронхоспазма, либо аллергического отека гортани, а также симптомы нарушения функции желудочно-кишечного тракта в виде приступообразных болей в животе, тошноты, рвоты, поноса. Возможны мидриаз, пена изо рта, судороги, непроизвольные дефекация и мочеиспускание, кровянистые выделения из влагалища.

Особенно тяжело протекает анафилактический шок с потерей сознания. Больной может погибнуть в одних случаях в течение 5-30 минут при явлениях асфиксии, в других - через 24-48 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2055876-muzhchina-umer-posle-ukola-v-karagandinskoy-oblasti-vracha-uvolili-medsestru-otstranili-ot-raboty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.