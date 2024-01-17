Мужчина умер после укола в Караганде: врача уволили, медсестру отстранили от работы

Департамент медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области провел проверку в больнице, где после укола скончался мужчина, передает eKaraganda.

Ранее сообщалось, что причиной смерти 40-летнего мужчины стал анафилактический шок. Его родные рассказывали, что он предупреждал врачей об аллергии на препарат, однако ему все равно ввели лекарство. Все это закончилось гибелью казахстанца.

В Департаменте Комитета контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности по Карагандинской области сообщили, что, согласно итогам проверки, сведения об аллергии у скончавшегося казахстанца в информационных системах с 2017 года отсутствуют.

"Медперсоналом больницы при опросе и проведении осмотров были получены от пациента разноречивые сведения по аллергоанамнезу, которые были внесены в историю болезни.

Учитывая действующие правила и стандарты, при таких обстоятельствах введение препарата было назначено лечащим врачом с предварительным проведением аллергопробы, что соответствует клиническим протоколам, согласно которым проведение кожных проб проводится в случае осложненного аллергоанамнеза, на который, однако, отсутствует указание в медицинских записях хирургов", - заявили в ведомстве.

При этом комиссия выявила нарушения порядка проведения пробы, допущенные при подготовке антибиотика, и проведения процедуры аллергопробы, а также временного промежутка. Эти данные переданы для правовой оценки в следственные органы.

Комиссия нашла также нарушения в работе врачей: необеспечение на уровне медицинской организации консилиума с участием врача-аллерголога и клинического фармаколога. Двух заместителей руководителя больницы привлекли к ответственности по этим фактам.

"Кроме того, лечащий врач уволена по собственному желанию, администрацией больницы отстранена от работы медицинская сестра, проводившая внутривенную инъекцию, с дальнейшим переводом в другое отделение", - сообщили в ведомстве.

Самой больнице вынесено предписание о принятии мер по устранению выявленных нарушений.

"Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, в настоящее время проводятся следственные действия", - заключили в ведомстве.

Добавим, что согласно информации Большой медицинской энциклопедии, анафилактический шок - одно из тяжелых проявлений анафилаксии, характеризующееся возбуждением и последующим угнетением функции центральной нервной системы, бронхоспазмом, резким падением артериального давления.

В подавляющем большинстве случаев анафилактический шок вызывают лекарственные вещества: пенициллин (чаще других препаратов), стрептомицин, новокаин, вакцины и сыворотки, витамин B1, ацетилсалициловая кислота, сульфаниламидные препараты, АКТГ, а также экстракты пыльцы растений.

Тяжелый анафилактический шок может развиться при употреблении даже ничтожно малых доз препаратов.

Первыми симптомами начинающегося анафилактического шока являются: беспокойство, чувство страха, пульсирующая головная боль, головокружение, шум в ушах, холодный пот.

В некоторых случаях предвестником развивающегося анафилактического шока может быть резко выраженный кожный зуд с последующим очень быстрым появлением уртикарных высыпаний и аллергического отека типа Квинке.

Нередко отмечается одышка, чувство стеснения в груди, кашель, что является следствием либо бронхоспазма, либо аллергического отека гортани, а также симптомы нарушения функции желудочно-кишечного тракта в виде приступообразных болей в животе, тошноты, рвоты, поноса. Возможны мидриаз, пена изо рта, судороги, непроизвольные дефекация и мочеиспускание, кровянистые выделения из влагалища.

Особенно тяжело протекает анафилактический шок с потерей сознания. Больной может погибнуть в одних случаях в течение 5-30 минут при явлениях асфиксии, в других - через 24-48 часов.